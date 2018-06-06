Пасечник объявил 6 июня в ЛНР Днём русского языка

Глава самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник объявил 6 июня Днём русского языка в республике. Глава ЛНР подписал соответствующий указ. День русского языка в ЛНР будет праздноваться 6 июня — в Международный день русского языка. Маргарита Симоньян вызвала Петра Порошенко на словесную дуэль

Русский язык на территории республики имеет статус государственного языка. Глава ЛНР отметил особое значение русского языка в объединении огромного многонационального русского мира, - передает RT.

В сообщении, опубликованном на официальном сайте главы ЛНР, говорится о том, что "Донбасс исторически является неотъемлемой частью русского мира". "Нас связывают общие победы, единое культурное и духовное пространство, православная вера, общая история, самое главное — один язык", — подчеркнул Пасечник.

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