Маргарита Симоньян вызвала Петра Порошенко на словесную дуэль

Российская журналистка Маргарита Симоньян предложила президенту Украины Петру Порошенко устроить дуэль, определииь уровень знания русского языка. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT прокомментировала критику Порошенко, которую он высказал в интервью изданию испанскому изданию El Pais.

Во время интервью журналист испанской газеты задал президенту Украины вопрос о восхвалении Сталина, которое якобы имеет место в России. Он вспомнил, как Маргарита Симоньян после выборов президента РФ назвала Владимира Путина "вождем". Порошенко, призывая не верить тому, что пишут российские СМИ, добавил: "Я полагаю также, что глава RT знает, что термин "вождь" в русском языке означает "фюрер", - сообщает РИА Новости.

"Вызываю Порошенко на дуэль. В качестве оружия — диктант по русскому языку. Если я сделаю больше ошибок, чем он, немедленно увольняюсь отовсюду, признаю, что Крым украинский, Россия бомбит Донбасс, а сама я — вождь мирового фейкньюса", — написала Маргарита Симоньян в Twitter.

Как фору журналистка предложила Порошенко "выполнить морфологический разбор любого заимствованного наречия и разговорного прилагательного".

Маргарита Симоньян написала, что не президенту Украины учить ее - круглую отличницу - русскому языку. "Умилил до слез. Дядечка, у меня золотая медаль лингвистической гимназии, красный диплом журфака и шестое место на Всероссийской олимпиаде школьников по русскому языку и литературе в 1997 году?" - рассказала она.