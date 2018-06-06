В Грузии сегодня утром произошло еще одно землетрясение

В Грузии в среду, 6 июня, утром произошло землетрясение магнитудой 3,9 балла. Подземные толчки зафиксированы в в 07:58 по местному времени, в восьми километрах от грузино-армянской границы. Информации о жертвах и разрушениях не поступало. В Грузии произошло землетрясение, толчки ощущались в Тбилиси

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), эпицентр находился в 103 км к юго-западу от Тбилиси и в 31 км севернее армянского города Гюмри, - сообщило издание Новости-Грузия.

Вчера вечером, 5 июня в 22:40 сильное землетрясение произошло недалеко от грузино-азербайджанской границы. Магнитуда - 5,7 баллов. Толчки ощущали жители всех районов Грузии.

По данным МЧС Дагестана, во вторник, 5 июня, на территории республики ощущались толчки магнитудой 3-4 балла, - сообщает РИА Новости. В Баку вчера подземные толчки ощущались в городах Гах, Шеки, Загатала, Гянджа. В общей сложности подземные толчки продолжались около минуты.

Спасатели в Армении сообщили, что сегодня утром зарегистрированы подземные толчки в 11 километрах к юго-западу от села Бавра. Глубина очага – 10 километров, магнитуда – 3,3. За основным толчком последовали афтершоки магнитудой в 0.8, 1.5 и 1.6.