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В Грузии сегодня утром произошло еще одно землетрясение
6 июня 2018, 10:26 [ «Аргументы Недели» ]
В Грузии в среду, 6 июня, утром произошло землетрясение магнитудой 3,9 балла. Подземные толчки зафиксированы в в 07:58 по местному времени, в восьми километрах от грузино-армянской границы. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.
По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), эпицентр находился в 103 км к юго-западу от Тбилиси и в 31 км севернее армянского города Гюмри, - сообщило издание Новости-Грузия.
Вчера вечером, 5 июня в 22:40 сильное землетрясение произошло недалеко от грузино-азербайджанской границы. Магнитуда - 5,7 баллов. Толчки ощущали жители всех районов Грузии.
По данным МЧС Дагестана, во вторник, 5 июня, на территории республики ощущались толчки магнитудой 3-4 балла, - сообщает РИА Новости. В Баку вчера подземные толчки ощущались в городах Гах, Шеки, Загатала, Гянджа. В общей сложности подземные толчки продолжались около минуты.
Спасатели в Армении сообщили, что сегодня утром зарегистрированы подземные толчки в 11 километрах к юго-западу от села Бавра. Глубина очага – 10 километров, магнитуда – 3,3. За основным толчком последовали афтершоки магнитудой в 0.8, 1.5 и 1.6.
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