В ДНР заявили о готовности к «решающему бою» с Киевом

Донецкая народная республика готова к «решающему бою» с подконтрольными Киеву армейскими подразделениями. Такое заявление в ходе разговора с журналистами сделал глава самопровозглашенного государства Александр Захарченко.

Политик предрек, что в ближайшее время украинская сторона может осуществить серию провокаций. По словам Захарченко, процитированного сайтом «Новороссия», Вооруженные силы ДНР готовы как к новому обострению ситуации в зоне конфликта, так и возобновлению полномасштабной войны. Последняя станет «решающим боем» для республики, отметил ее лидер.

В мае в Донбассе увеличилось количество боестолкновений между ополченцами и киевскими силовиками, что нашло свое отражение в отчетах ОБСЕ. Александр Хуг, представитель работающей на востоке Украины миссии организации, сообщил накануне, что в начале июня обстановка в зоне конфликта остается крайне непредсказуемой.