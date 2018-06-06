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В ДНР заявили о готовности к «решающему бою» с Киевом
6 июня 2018, 10:46 [ «Аргументы Недели» ]
Донецкая народная республика готова к «решающему бою» с подконтрольными Киеву армейскими подразделениями. Такое заявление в ходе разговора с журналистами сделал глава самопровозглашенного государства Александр Захарченко.
Политик предрек, что в ближайшее время украинская сторона может осуществить серию провокаций. По словам Захарченко, процитированного сайтом «Новороссия», Вооруженные силы ДНР готовы как к новому обострению ситуации в зоне конфликта, так и возобновлению полномасштабной войны. Последняя станет «решающим боем» для республики, отметил ее лидер.
В мае в Донбассе увеличилось количество боестолкновений между ополченцами и киевскими силовиками, что нашло свое отражение в отчетах ОБСЕ. Александр Хуг, представитель работающей на востоке Украины миссии организации, сообщил накануне, что в начале июня обстановка в зоне конфликта остается крайне непредсказуемой.
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