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Уничтожение завода исламистов в сирийском Идлибе снял на видео российский дрон
6 июня 2018, 10:10 [ «Аргументы Недели» ]
Сирийская авиация уничтожила завод по производству боеприпасов, принадлежавший одной из действующих на территории страны исламистских группировок. Нанесение ударов снял на видео беспилотный летательный аппарат ВКС РФ.
Как пишет опубликовавший ролик сайт «Русская весна», завод располагался в провинции Идлиб. С помощью воздушной разведки было установлено, что в район данного объекта каждый день подвозится сырье. После того как появились сведения о том, что экстремисты наладили там выпуск артиллерийских снарядов, сирийское командование приняло решение осуществить авианалет. Самолеты уничтожили завод вместе с находившимися на его территории боевиками.
Ранее в интернете появилось видео массового бегства мирных жителей провинции Идлиб от исламистов под охраной российских военных.
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