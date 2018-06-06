Австрия не откажется от санкций ЕС против России

Австрия не сможет отказаться от поддержки санкций Европейского союза, принятых в отношении России. Президент Австрии Александр Ван дер Беллен и австрийский канцлер Себастьян Курц принимали вчера в Вене президента России, - сообщает kp.ru. Президент Австрии: Россия однозначно является частью Европы

По окончании встреч с российским лидером состоялись пресс-конференции. И Ван дер Беллен, и Курц заявили, что Австрия поддержит антироссийские санкции Евросоюза.

Курц заявил, что Австрия с 1 июля будет председательствовать в ЕС и активно принимать участие в позиции Евросоюза. "Будем поддерживать решения ЕС, само собой разумеется, и санкции", - подчеркнул канцлер Австрии. Он выразил надежду на "прогресс в реализации Минских соглашений", урегулирование конфликта на востоке Украины и, как следствие, постепенную отмену санкций против нашей страны.

Австрийский президент Александр Ван дер Беллен выразил сожаление, что на данный момент до сих пор актуален вопрос об антироссийских санкциях. По его словам, Австрия во внешнеполитическом аспекте действует совместно с другими странами Евросоюза и будет действовать совместно с ними дальше.