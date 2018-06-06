Раскрыты настоящие потери воюющих против ополченцев Донбасса ВСУ

Киевское командование скрывает настоящие цифры потерь воюющих в Донбассе Вооруженных сил Украины. С таким заявлением выступили в Народной милиции ЛНР.

Согласно официальной информации, в ходе майских боестолкновений в зоне конфликта погибли десять бойцов ВСУ, отметил спикер силового ведомства народной республики Андрей Марочко. По его словам, эти данные разнятся со сведениями украинских волонтеров, которые свидетельствуют о том, что в Донбассе были убиты от 17 до 32 военнослужащих.

Замглавы оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, в свою очередь, сообщил, что противник потерял в прошлом месяце около 50 человек, передает агентство «Новороссия».

В конце мая ВСУ перешли в наступление в районе Горловки. Донецкие ополченцы остановили продвижение армии, она отступила на занимаемые ранее позиции.