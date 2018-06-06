Помощница Трампа уволена после слов об «умирающем» сенаторе Джоне Маккейне

Представители администрации президента США Дональда Трампа заявили, что помощница главы Белого дома Келли Сэдлер была уволена после слов о заболевании сенатора Джона Маккейна, об «умирающем» политике. Родственники Маккейна планируют похороны политика, Трампа на них не пригласят

NBC ранее, со ссылкой на источник в Белом доме, передало информация о том, что советник Дональда Трампа Кэлли Сэдлер пошутила об «умирающем» сенаторе Джоне Маккейне, сообщает Газета.ru. Белый дом через некоторое время сообщил: «Келли Сэдлер больше не работает в администрации президента».

Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс отказалась комментировать инцидент с высказывание Сэдлер и ее увольнением.

Из открытых источников известно, что Маккейну поставлен диагноз рак мозга. Сенатор-республиканец Джон Маккейн, которому почти год назад диагностировали рак мозга, сейчас работает не только над своими мемуарами, но и планирует свои похороны. 81-летний американский политик составил список людей, кого его родственники позовут проводить его в последний путь. Трампа в этом списке нет.