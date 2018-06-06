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Президент Австрии: Россия однозначно является частью Европы
6 июня 2018, 07:12 [ «Аргументы Недели» ]
Владимир Путин совершил свой первый зарубежный визит после инаугурации в Австрию. По итогам встречи с российским президентом Федеральный президент Австрийской Республики Александр Ван дер Беллен сделал важные заявления.
Встреча президентов прошла во дворце Хофбург в центре Вены. Ван дер Беллен отметил, что первым зарубежной поездкой Путина после избрания президентом стала именно Австрия.
Австрийский президент выразил сожаление, что на данный момент до сих пор актуален вопрос об антироссийских санкциях. По его словам, Австрия во внешнеполитическом аспекте действует совместно с другими странами Евросоюза и будет действовать совместно с ними дальше, - сообщается на сайте Кремля. "Однако в то же время диалог с Россией был и остаётся чрезвычайно важным, причём не только для Австрии, но и для всего ЕС", - подчеркнул он.
Александр Ван дер Беллен отметил, что всегда приходит "в некое замешательство, когда говорят «Россия и Европа», потому что Россия (по крайней мере, её очень большая часть), конечно, однозначно сама является частью Европы, а не неким «внешним элементом»". Австрийский президент уверен, что "мира во всей Европе можно достичь лишь совместно с Россией, а целый ряд региональных и глобальных проблем может быть решён только при участии России".
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