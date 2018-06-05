Китай закупает российских касаток

В Генпрокуратуру обратились представители Гринпис для проверки законности одобрения квот на вылов 13 касаток из Охотского моря. В свою очередь экологи сообщили, что не видят в этом факте никаких нарушений.

Росрыболовство основывает свои данные о численности касаток на устаревших, на наш взгляд, показателях учёта. И они не учитывают, что популяция касаток в регионе, в Охотском море, делится на две категории. Одна многочисленная, но её трудно изымать, поскольку они находятся в открытом океане, а вторая, прибрежная, малочисленная. И верно обоснование, что эту малочисленную группировку изымать не надо, но во время государственной экспертизы эти доводы не принимались. Что касается числа животных, 13 особей, тут тоже есть сомнения, что оно обоснованно, поскольку не было учёта численности, и невозможно определить, из какой популяции изымаются животные, отмечает НСН слова эксперта.

Так как в Китае на касаток есть огромный спрос, то, скорее всего, их будут использовать в коммерческих целях. Причем цели могут быть самые разнообразные: для удовлетворения нужд малочисленных народов, научные цели, для демонстрации. Возможно последнее, так как каждый год увеличивается количество океанариумов в этой стране.

Отметим, что жители Приморского края, неравнодушные к судьбе касаток. Они выступили с протестом против выдачи квот на отлов этих млекопитающих. Учёные утверждают, что искусственное содержание касаток вредит их здоровью, так как в отрыве от семейных связей, которые у них возникают в живой природе, они испытывают сильные страдания.