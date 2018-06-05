В Верховной раде назвали условие дефолта на Украине

Украина столкнется с дефолтом, если Верховная рада отклонит закон о создании антикоррупционного суда, такое заявление сделала сегодня вице-спикер Оксана Сыроид. Она назвала условия, при которых удастся этого избежать. На Украине размышляют, как лучше шантажировать МВФ

При отклонении закона Украина не сможет получить финансовую помощь от МВФ, а это означает, по словам Оксаны, что правительству не будет хватать около 200 миллиардов гривен, пятой части бюджета. Только создание антикоррупционного суда поможет Украине получить очередной транш, это одно из основных требований к стране со стороны МВФ.

Ранее член кабинета министров Украины Александр Саенко заявил, что стране не грозит дефолт, даже если сторонам не удастся договориться с МВФ по цене на газ и получить следующий транш фонда.