Обнародован прогноз о разгроме украинских ВВС после их возвращения в Донбасс

Если киевское командование снова решит использовать в зоне конфликта в Донбассе боевую авиацию, украинские ВВС постигнет окончательный разгром. Такой прогноз сделал российский военный эксперт Владимир Орлов, ставший собеседником интернет-СМИ.

В конце прошлого месяца штаб силовой операции на востоке Украины провел внезапную проверку авиационных подразделений, в которой приняли участие штурмовики Су-25 и истребители МиГ-29. На этом фоне в прессе появились сообщения о том, что самолеты в скором времени могут нанести удары по позициям ополченцев Донецкой народной республики.

Владимир Орлов в разговоре с корреспондентом издания «Экономика сегодня» назвал подобный сценарий авантюрным. Эксперт напомнил, что в ходе атак против Донбасса в 2014 году украинские ВВС понесли большие потери. Если военные снова задействуют авиацию в зоне конфликта, она будет окончательно разгромлена, предсказал Орлов.