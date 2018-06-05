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Сбой Instagram зафиксировали пользователи во всем мире
5 июня 2018, 12:14 [ «Аргументы Недели» ]
Во вторник, 5 июня, сбой в работе социальной сети Instagram был зафиксирован во всем мире. Жалобы на перебои поступили из Соединенных Штатов Америки, Российской Федерации и европейских стран.
Согласно последней информации, около половины пользователей не могут войти в свои аккаунты, а еще 40 процентов не видят обновлений в ленте новостей.
Как сообщает сервис Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов, недавно данные о сбое начали приходить также с Дальнего Востока и Японии.
Причина случившегося к настоящему моменту не установлена. Разработчики устраняют неполадки.
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