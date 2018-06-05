Сбой Instagram зафиксировали пользователи во всем мире

Во вторник, 5 июня, сбой в работе социальной сети Instagram был зафиксирован во всем мире. Жалобы на перебои поступили из Соединенных Штатов Америки, Российской Федерации и европейских стран.

Согласно последней информации, около половины пользователей не могут войти в свои аккаунты, а еще 40 процентов не видят обновлений в ленте новостей.

Как сообщает сервис Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов, недавно данные о сбое начали приходить также с Дальнего Востока и Японии.

Причина случившегося к настоящему моменту не установлена. Разработчики устраняют неполадки.