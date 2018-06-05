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//В мире 13+

Сбой Instagram зафиксировали пользователи во всем мире

5 июня 2018, 12:14 [ «Аргументы Недели» ]

Сбой Instagram зафиксировали пользователи во всем мире
фото: pixabay.com

Во вторник, 5 июня, сбой в работе социальной сети Instagram был зафиксирован во всем мире. Жалобы на перебои поступили из Соединенных Штатов Америки, Российской Федерации и европейских стран.

Visa заявила о массовом сбое в Европе

Visa заявила о массовом сбое в Европе

Согласно последней информации, около половины пользователей не могут войти в свои аккаунты, а еще 40 процентов не видят обновлений в ленте новостей.

Как сообщает сервис Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов, недавно данные о сбое начали приходить также с Дальнего Востока и Японии.

Причина случившегося к настоящему моменту не установлена. Разработчики устраняют неполадки.

Футбол: подлость и бабло

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//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//В мире

Вице-спикер Рады рекомендует украинцам не ехать в Россию на ЧМ-2018

Вице-спикер Рады рекомендует украинцам не ехать в Россию на ЧМ-2018

Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что Россия является весьма "рискованной" страной для украинцев. Политик призвала граждан не ехать в РФ на чемпионат мира по футболу.

//Политика

Премьер Италии выступил за отмену санкций против России

Премьер Италии выступил за отмену санкций против России

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что новое правительство будет выступать против антироссийских санкций, так как они бьют по экономике и обществу Российской Федерации.

//Новости Гнездо.ру

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//В мире

Вскрыты планы ВСУ по созданию бригады из бандитов для «зачистки» Донбасса

Вскрыты планы ВСУ по созданию бригады из бандитов для «зачистки» Донбасса

Командование Вооруженных сил Украины решило создать бригаду для «зачистки» подконтрольной Киеву части Донбасса. Такой информацией поделился замглавы оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.

//Общество

В Крыму высказались насчет "причастности" Украины к засухе на полуострове

В Крыму высказались насчет "причастности" Украины к засухе на полуострове

Утром во вторник, 5 июня, депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара высказался насчет заявления депутата Верховной рады Мустафы Джемилева о том, что именно Украина устроила засуху на полуострове.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен



//Общество

Колокольцев раскрыл будущее ГИБДД

Колокольцев раскрыл будущее ГИБДД

Современная техника, активно внедряемая в настоящее время на российских дорогах, не сможет заменить сотрудников Госавтоинспекции. Об этом заявил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

//Общество

Ученые доказали, что зубная паста и мыло с триклозаном способны вызывать рак

Ученые доказали, что зубная паста и мыло с триклозаном способны вызывать рак

Американские ученые провели исследование и доказали влияние средств гигиены, содержащих триклозан, на риск развития рака. Этот синтетический антибактериальный агент содержится в зубной пасте и мыле.

//Общество

МЧС: Горящий ТЦ "Порт" в Казани может обрушиться

МЧС: Горящий ТЦ "Порт" в Казани может обрушиться

В республиканском управлении МЧС по Татарстану предупредили, что горящий в Казани ТЦ "Порт" может обрушиться. По факту пожара в казанском ТЦ возбуждено уголовное дело. В результате пожара никто не пострадал.

//Шоу-бизнес

Новый шпагат Волочковой в купальнике привел поклонников в ужас

Новый шпагат Волочковой в купальнике привел поклонников в ужас

Известная российская балерина Анастасия Волочкова в настоящий момент отдыхает на море. Звезда не стала нарушать традицию и сделала очередную фотографию, демонстрирующую ее умение садиться на шпагат.

//Политика

В Крыму заявление о причастности Украины к засухе назвали "галлюцинацией"

В Крыму заявление о причастности Украины к засухе назвали "галлюцинацией"

Зампред совета министров Республики Крым Дмитрий Полонский считает, что Мустафа Джемилев "начал страдать галлюцинациями", возомнив себя "повелителем погодных явлений".

//В мире

Обнародован прогноз о разгроме украинских ВВС после их возвращения в Донбасс

Обнародован прогноз о разгроме украинских ВВС после их возвращения в Донбасс

Если киевское командование снова решит использовать в зоне конфликта в Донбассе боевую авиацию, украинские ВВС постигнет окончательный разгром. Такой прогноз сделал российский военный эксперт Владимир Орлов.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Судебное разбирательство Вадима Казаченко и его жены закончилось скандалом

Судебное разбирательство Вадима Казаченко и его жены закончилось скандалом

Супруги Вадим и Ольга Казаченко последние полтора года регулярно встречаются в суде. Они никак не могут разделить имущество и решить вопрос выплаты алиментов на их общего сына Филиппа.

//Общество

Из сотен пляжей в Крыму лишь 60 получили санитарно-эпидемиологические заключения

Из сотен пляжей в Крыму лишь 60 получили санитарно-эпидемиологические заключения

Специалисты крымского Роспотребнадзора отчитались о готовности полуострова к летнему туристическому сезону. В частности, речь шла о детских оздоровительных учреждениях, гостиницах, лабораторных исследованиях качества морской воды, а также борьбе с клещами в лесопарковых зонах.

//Общество

Матвиенко не понравилось состояние пляжей Севастополя

Матвиенко не понравилось состояние пляжей Севастополя

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко раскритиковала состояние пляжей в Севастополе и рассказала, на чем стоит сконцентрироваться во время летнего сезона.

//Спорт

Медведева рассказала о своем единственном способе расслабления

Медведева рассказала о своем единственном способе расслабления

Двукратная чемпионка мира, фигуристка Евгения Медведева рассказала о том, как отдыхает, расслабляется и приводит в порядок свой внешний вид. По признанию спортсменки, ей необходимо одно условие — тишина.

//Политика

Стали известны детали будущего «сокрушительного ответа» Москвы на санкции Запада

Стали известны детали будущего «сокрушительного ответа» Москвы на санкции Запада

Россия даст «сокрушительный ответ» на западные санкции, от которого «ахнет весь мир». Такой прогноз в разговоре с представителями СМИ сделал отечественный политолог и военный эксперт Александр Жилин.

//Происшествия

В Санкт-Петербурге затопило одну из станций метро

В Санкт-Петербурге затопило одну из станций метро

В Санкт-Петербурге случилось происшествие в метрополитене. Согласно последней информации очевидцев, одну из станций подземки Северной столицы в настоящий момент стремительно затапливает водой.

//Культура

Актёра Леонида Неведомского похоронят на Волковском кладбище

Актёра Леонида Неведомского похоронят на Волковском кладбище

Народного артиста России, актера театра и кино Леонида Неведомского похоронят на Волковском кладбище. Прощание с Неведомским в четверг, 7 июня, пройдет в Санкт-Петербурге в БДТ имени Товстоногова.

//Шоу-бизнес

Звезда кулинарного шоу пришла в бешенство и высмеяла комментарии подписчиков

Звезда кулинарного шоу пришла в бешенство и высмеяла комментарии подписчиков

Звезда кулинарного Юлия Высоцкая слишком эмоционально отреагировала на критику своих кулинарных рецептов. Она дает советы, и не все из них нравятся ее поклонникам. За это она зло высмеяла подписчиков

//Новости СМИ2

//Расследования

В рамках мартовской проверки в казанском ТЦ "Порт" выявили целый ряд нарушений

В рамках мартовской проверки в казанском ТЦ "Порт" выявили целый ряд нарушений

В рамках проверок 29-30 марта прокуратура Приволжского района Казани выявила целый ряд нарушений в зданиях торгового центра "Порт". Ранее во вторник, 5 июня, в этом ТЦ внезапно вспыхнул пожар.

//В мире

На Украине не стало режиссёра Леонида Кантера

На Украине не стало режиссёра Леонида Кантера

На Украине не стало известного режиссера, продюсера и писателя Леонида Кантера. Тело Кантера, которому было только 36 лет, нашли со следами огнестрельного ранения вечером 4 июня на хуторе Обирок.

//Общество

В России планируют отменить военные кафедры в вузах

В России планируют отменить военные кафедры в вузах

Днем во вторник, 5 июня, в Госдуму был внесен проект закона об отмене военных кафедр в российских высших учебных заведениях. Правительство рекомендует заменить их военными учебными центрами.

//Происшествия

Петербуржца будут судить за похищение кошки породы мейн-кун

Петербуржца будут судить за похищение кошки породы мейн-кун

Жителя Санкт-Петербурга будут судить за похищение кошки породы мейн-кун. Происшествие случилось в апреле текущего года, когда мужчина выкрал животное стоимость 80 тыс. рублей из выставочной палатки.

//Расследования

Во время пожара в казанском ТЦ не сработала сигнализация

Во время пожара в казанском ТЦ не сработала сигнализация

Стало известно, что в казанском торговом центре под названием "Порт" не сработала сигнализация во время пожара. Информация о возгорании в здании поступила в экстренные службы утром во вторник, 5 июня.

//Экономика

"Газпром" прокомментировал информацию об аресте своих активов

"Газпром" прокомментировал информацию об аресте своих активов

Во вторник, 4 июня, в российской компании "Газпром" отреагировали на действия "Нафтогаза" Украины после решения Стокгольмского арбитража. Ранее сообщалось об аресте активов организации в Нидерландах.

//Новости Redtram

//Общество

В Башкирии семья десятки лет принимала Уголовный кодекс за Коран

В Башкирии семья десятки лет принимала Уголовный кодекс за Коран

В Башкирии семья десятки лет хранила и передавала по наследству уникальную книгу Уголовный кодекс РСФСР 1926 года на арабском языке, предполагая, что это Коран. Коран - священная книга мусульман.

//Культура

Стало известно, когда и где состоится прощание с актером Леонидом Неведомским

Стало известно, когда и где состоится прощание с актером Леонидом Неведомским

Сегодня стало известно, где и когда состоится прощание с народным артистом России Леонидом Неведомским. Информацию о траурной церемонии предоставили в Большом драматическом театре имени Товстоногова.

//Общество

Памятка для туристов в Крыму гласит, что купаться и нырять голодным - нельзя!

Памятка для туристов в Крыму гласит, что купаться и нырять голодным - нельзя!

Администрация одного из приморских крымских муниципальных образований выпустила памятку для туристов, в которой самое часто употребляемое – негостеприимное слово «запрещается»

//Общество

Почему россияне боятся повышения пенсионного возраста

Почему россияне боятся повышения пенсионного возраста

Повышение пенсионного возраста обсуждает в России и властью, и потенциальными пенсионерами. Опрос ФОМ показал, что 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин - идеальный возраст для выхода не пенсию.

//Общество

Не по грехам и не по твоим заслугам….

Не по грехам и не по твоим заслугам….

Раннее воскресное утро. Но деревня Бачурино, что в ближайшем Подмосковье, уже не спит. Улочки заставлены легковушками с номерами из различных регионов России. Авто группируются вокруг небольшой церквушки. Это Храм-часовня в честь Иконы Божьей Матери Умягчения злых сердец.

//Шоу-бизнес

Садальский хотел срезать пуговицы на пиджаке летящего бизнес-классом Петросяна

Садальский хотел срезать пуговицы на пиджаке летящего бизнес-классом Петросяна

Актер театра и кино Станислав Садальский хотел срезать пуговицы на пиджаке летящего бизнес-классом юмориста Евгения Петросяна. Пошутил, конечно, Садальский, ставший еще и популярным блогером.

//Общество

Матвиенко: Севастополь является гордостью россиян

Матвиенко: Севастополь является гордостью россиян

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая в настоящий момент находится с рабочим визитом в Крыму, сделала важное заявление. По словам политика, Севастополь – это гордость России.

//Общество

В Москве на среду объявили "желтый" уровень опасности

В Москве на среду объявили "желтый" уровень опасности

Метеорологи сделали во вторник, 5 июня, заявление, которое может расстроить жителей и гостей Москвы. Согласно последней информации, на грядущую в среду в столице объявлен "желтый" уровень опасности.

//Общество

Эксперты дали рекомендации, как выбрать вкусную и качественную клубнику

Эксперты дали рекомендации, как выбрать вкусную и качественную клубнику

Клубника - одна из самых полезных ягод. Эксперты советуют, как правильно выбирать в магазине или на рынке клубнику. Качественные и спелые ягоды должны быть сухими, без признаков порчи, без вмятин и повреждений.

//Происшествия

Пожар в казанском ТЦ: пламя охватило 200 квадратных метров

Пожар в казанском ТЦ: пламя охватило 200 квадратных метров

Утром во вторник в казанском торговом центре "Порт" вспыхнул пожар. Ранее сообщалось о возгорании на площади 20 квадратных метров, однако к настоящему моменту пламя охватило уже 200 квадратных метров.

//В мире

Сбой Instagram зафиксировали пользователи во всем мире

Сбой Instagram зафиксировали пользователи во всем мире

Во вторник, 5 июня, сбой в работе социальной сети Instagram был зафиксирован во всем мире. Жалобы на перебои поступили из Соединенных Штатов Америки, Российской Федерации и европейских стран.

//Спорт

Вместо звезд Кремль получил от ФИФА кресты

Вместо звезд Кремль получил от ФИФА кресты

Российские болельщики обратили внимание на ошибку в презентационном видеоролике к ЧМ – 2018, где на шпилях кремлевских башен вместо звезд появились православные кресты.

//Общество

Bloomberg опубликовал список богатейших россиян

Bloomberg опубликовал список богатейших россиян

Самым богатым человеком в России по оценке индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI) стал основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин. Состояние долларового миллиардера с начала года увеличилось на 2,17 млрд долларов.

//В мире

Генпрокуратура добилась выдачи Египтом обвиняемого в мошенничестве россиянина

Генпрокуратура добилась выдачи Египтом обвиняемого в мошенничестве россиянина

Во вторник, 5 июня, стало известно, что Египет выдал российской стороне гражданина РФ, который обвиняется в мошенничестве. Ранее в СМИ сообщалось, что Генпрокуратура добивается выдачи россиянина.

//Шоу-бизнес

Фанаты заметили, что Ксения Бородина не носит обручальное кольцо

Фанаты заметили, что Ксения Бородина не носит обручальное кольцо

На днях известная телеведущая Ксения Бородина удивила своих поклонников. Знаменитость появилась на одной из видеозаписей в соцсети без обручального и помолвочного колец, которые она носит всегда.

//Спорт

Шальные деньги убивают российский футбол

Шальные деньги убивают российский футбол

По словам знаменитого российского футболиста Евгения Ловчева, "у нас соревнования проходят между Газпромом, ВТБ и Лукойлом, но это неестественный путь развития футбола". В видеоинтервью на Youtube-канале #ЗАУГЛОМ Евгений Ловчев предложил панацею для возрождения футбольной славы России.

//Общество

В Госдуме призывают сократить рабочий день чиновникам в дни матчей сборной РФ

В Госдуме призывают сократить рабочий день чиновникам в дни матчей сборной РФ

В Госдуме советуют сократить рабочие часы российским госслужащим в дни проведения матчей сборной России на ЧМ. С такой идеей выступил член комитета ГД по физкультуре, спорту и туризму Дмитрий Свищев.

//В мире

Какие вопросы задал Путину ведущий австрийской телерадиокомпании ORF

Какие вопросы задал Путину ведущий австрийской телерадиокомпании ORF

Самые разные вопросы задал ведущий австрийской телерадиокомпании ORF Армин Вольф президенту РФ Владимиру Путину - от политических по Украине и Крыму, по Сирии и экономических, до "полуголых фотографий".

//Происшествия

В Ульяновске похоронное бюро вымостило тротуар кусками надгробных плит с именами

В Ульяновске похоронное бюро вымостило тротуар кусками надгробных плит с именами

В Ульяновске произошел вопиющий случай с участием местного похоронного бюро. Согласно последней информации, недавно сотрудники организации вымостили тротуар фрагментами каменных надгробных плит.

//Спорт

Футбольные тайны Ольги Голодец и предстоящее возвращение Мутко

Футбольные тайны Ольги Голодец и предстоящее возвращение Мутко

Накануне Чемпионата мира по футболу знаменитый спартаковец, участник ЧМ-1970 в Мехико Евгений Ловчев в видеоинтервью на Youtube-канале #ЗАУГЛОМ в числе прочих острых вопросов говорил и о руководителях российского спорта.

//Общество

В жилых домах в Екатеринбурге газ отключат на месяц из-за ЧМ-2018

В жилых домах в Екатеринбурге газ отключат на месяц из-за ЧМ-2018

В Екатеринбурге жители некоторых районов получили предупреждения об отключении газа в домах из-за проведения чемпионата мира по футболу. ЧМ-2018 пройдет с 11 городах России, в том числе в Екатеринбурге.

//Наука

Врачи рассказали, почему в мире увеличивается число случаев раковых заболеваний

Врачи рассказали, почему в мире увеличивается число случаев раковых заболеваний

Врачи проанализировали данные о состоянии здоровья пациентов и выяснили, что число случаев рака за последние десять лет увеличилось почти на треть. Медики объяснили, в чем причина этих показателей.

//Общество

Строители ж/д части моста в Крыму погрузили последнюю сваю в основание опоры

Строители ж/д части моста в Крыму погрузили последнюю сваю в основание опоры

Строители погрузили последнюю сваю в основание опоры железнодорожной части моста через Керченский пролив.

//В мире

Видео новой атаки киевских силовиков против бойцов ЛНР появилось в сети

Видео новой атаки киевских силовиков против бойцов ЛНР появилось в сети

Народная милиция ЛНР распространила видео, на котором запечатлен обстрел украинской армией позиций ополченцев. Из описания к ролику следует, что выложенные кадры были сделаны в районе поселка Калинова.

//Шоу-бизнес

Дана Борисова провела 4 дня с дочкой в Москве и улетела на отдых

Дана Борисова провела 4 дня с дочкой в Москве и улетела на отдых

Телеведущая Дана Борисова, которой несколько месяцев пришлось серьезно бороться с зависимостью от алкоголя и запрещенных веществ, начала встречаться с дочкой Полиной Аксеновой и улетела с ребенком на Крит.

//Общество

Водителей грузовиков начнут штрафовать за парковку во дворах

Водителей грузовиков начнут штрафовать за парковку во дворах

Водителей грузовых машин могут начать штрафовать за парковку во дворах жилых домов. Соответствующее предложение озвучило утром во вторник, 5 июня, Министерство транспорта Российской Федерации.

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