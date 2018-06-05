В Гватемале 62 человека стали жертвами извержения вулкана
5 июня 2018, 10:08 [ «Аргументы Недели» ]
Во вторник, 5 июня, стало известно, что число жертв извержения вулкана в Гватемале достигло 62 человек. Ранее власти страны объявили во многих городах "красный" уровень тревоги из-за катаклизма.
Количество пострадавших при извержении вулкана Фуэго составляет в настоящий момент 296 человек. Как сообщает сегодня kp.ru, власти США пообещали оказать помощь Гватемале.
Официальный представитель госдепартамента Штатов Хизер Науэрт сообщила, что американское руководство находится в постоянном контакте с местными властями и планирует как можно скорее выяснить, чем можно помочь семьям, пострадавшим при катаклизме.
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