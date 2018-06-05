Во вторник стало известно об аресте голландских активов российской компании "Газпром". Данная мера принята для выплаты "Нафтогазу" Украины 2,6 млрд долларов, согласно решению Стокгольмского арбитража.
Голландские активы "Газпрома" арестованы с целью выплат "Нафтогазу"
5 июня 2018, 09:46 [ «Аргументы Недели» ]
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