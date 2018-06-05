Во вторник стало известно об аресте голландских активов российской компании "Газпром". Данная мера принята для выплаты "Нафтогазу" Украины 2,6 млрд долларов, согласно решению Стокгольмского арбитража.

В украинской компании утром 5 июня подчеркнули, что судебные исполнители планируют заморозить активы "Газпрома" в Nord Stream AG, а также Nord Stream 2 AG, передает РИА "Новости".

Напомним, что на минувшей неделе глава Украины Петр Порошенко анонсировал процесс принудительного взыскания с российского предприятия 2,6 млрд долларов на территории Нидерландов, Великобритании, а также Швейцарии в качестве компенсации за недопоставку газа.