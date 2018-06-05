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На Украине озвучили рецепт победы над Россией
5 июня 2018, 10:20 [ «Аргументы Недели» ]
В Киеве озвучили рецепт победы Украины над Российской Федерацией. Соответствующее заявление в разговоре с представителями СМИ сделал Павел Букин, руководитель государственного концерна, занимающегося выпуском вооружений.
Управленец отметил, что возможности Украины не позволяют ей оказывать давление на соседнее государство количеством произведенной техники. По словам Букина, которого процитировал «Царьград», залог успеха заключается в повышении качества производимого оружия. Как пример подобного подхода к работе собеседник СМИ привел создание украинскими оборонщиками новой крылатой ракеты.
Ранее в украинском правительстве рассказали о «ловушке», которую для страны якобы готовит Москва.
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