Американец хочет установить миротворческую инсталляцию на границе двух Корей

Художник из США Дэвид Датуна планирует установить на границе Республики Корея и КНДР миротворческую инсталляцию. В настоящий момент подобная возможность обсуждается с представителями двух стран.

Деятель искусства отметил, что работа должна появиться именно на том месте, где произошло первое рукопожатие северокорейского лидера Ким Чен Ына и главы Южной Кореи Мун Чжэ Ина. В интервью ТАСС Датуна отметил, что эту идею поддержали в обеих странах.

Интересно, что художник появился на свет в Тбилиси, в 1974 году, когда Грузия входила в состав СССР. В возрасте 24 лет Дэвид Датуна эмигрировал в США.