//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Дана Борисова провела 4 дня с дочкой в Москве и улетела на отдых
- Паулина Андреева кардинально изменила внешность
- Поклонники подозревают, что Прилучный и Муцениеце помирились
- Самбурская вышла на связь в соцсети
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
- В основном в наших огородах выращивают 9 видов капусты
- Биоклад лёгок и удобен в применении на вашем дачном участке
//самое читаемое
//В мире 13+
Вице-спикер Рады рекомендует украинцам не ехать в Россию на ЧМ-2018
5 июня 2018, 08:36 [ «Аргументы Недели» ]
Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что Россия является весьма "рискованной" страной для украинцев. Политик призвала граждан не ехать в РФ на чемпионат мира по футболу.
Геращенко посоветовала своим соотечественникам "десять раз подумать" над тем, стоит ли посещать страну, где их могут в любой момент задержать. По ее словам, украинские власти даже не смогут прислать своих консулов в качестве подмоги, передает во вторник, 5 июня, РИА "Новости".
Вице-спикер Рады убеждена, что ни рублем, ни гривной не следует поддерживать все, что в настоящий момент происходит на российской территории.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//Общество
Медведев подписал постановление, позволяющее выплачивать кредит маткапиталом
//Новости Гнездо.ру
//В мире
СБУ: полиграф подтвердил, что Савченко готовилась свергнуть власть на Украине
//В мире
Англичане угрожают арестовать Абрамовича, если он прилетит в Лондон
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//В мире
Журналист Аркадий Бабченко запросил за интервью 50 тысяч долларов
//Общество
В Крыму высказались насчет "причастности" Украины к засухе на полуострове
//Новости партнеров
//Общество
Водителей грузовиков начнут штрафовать за парковку во дворах
//В мире
//Общество
Ученые доказали, что зубная паста и мыло с триклозаном способны вызывать рак
//Новости СМИ2
//Политика
//Политика
Путин дал интервью австрийскому телеканалу ORF перед визитом в Австрию
//Общество
С жалобами на укусы клещей к врачам обратились 175 тысяч россиян
//Новости Redtram
//В мире
Вице-спикер Рады рекомендует украинцам не ехать в Россию на ЧМ-2018
//Общество
Поклонники подозревают, что Прилучный и Муцениеце помирились
//Политика
//В мире
Пушков ответил на угрозу экс-президента Эстонии о возможном захвате Петербурга
//В мире
//Общество
//В мире
//Общество
МЧС: в Москве в ближайшее время ожидается гроза с сильным дождем
//Общество
Убитые в доме по Шмитовскому проезду женщина и молодой мужчина - родственники
//Общество
Авиакомпании сократили летние планы по рейсам в Крым почти на четверть