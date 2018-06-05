Вице-спикер Рады рекомендует украинцам не ехать в Россию на ЧМ-2018

Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что Россия является весьма "рискованной" страной для украинцев. Политик призвала граждан не ехать в РФ на чемпионат мира по футболу.

Геращенко посоветовала своим соотечественникам "десять раз подумать" над тем, стоит ли посещать страну, где их могут в любой момент задержать. По ее словам, украинские власти даже не смогут прислать своих консулов в качестве подмоги, передает во вторник, 5 июня, РИА "Новости".

Вице-спикер Рады убеждена, что ни рублем, ни гривной не следует поддерживать все, что в настоящий момент происходит на российской территории.