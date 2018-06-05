Вскрыты планы ВСУ по созданию бригады из бандитов для «зачистки» Донбасса

Командование Вооруженных сил Украины решило создать бригаду для «зачистки» подконтрольной Киеву части Донбасса. Такой информацией с журналистами поделился замглавы оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.

По словам представителя самопровозглашенного государства, соединение планируется сформировать из людей, исповедующих ультраправые политические взгляды, и уголовников. Последних украинские военные намерены набрать в колониях, расположенных в Днепропетровской и Харьковской областях. Как рассказал Басурин на брифинге для СМИ, в задачи бригады будет входить «зачистка» нелояльного Киеву населения востока страны.

Ранее сообщалось, что ЛНР предупредила находящихся в Донбассе международных наблюдателей о подготовке армией Украины новых провокаций в зоне конфликта.