Главком ВМС Украины предупредил власти страны о «точке невозврата»

Главком Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко предупредил украинские власти о том, что украинскому военному судостроению грозит «точка невозврата», если Киев не найдет деньги на строительство корвета серии «Владимир Великий».

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Главком ВМС Украины рассказал, что на строительство корвета «Владимир Великий» планировалось выделить 1,3 млрд гривен ($51 млн), но украинские власти стразу не выделили данные средства, а сейчас правительство пытается найти деньги на строительство корабля, - сообщает РИА Новости. По словам Воронченко, он обращался с этим вопросом к президенту Петру Порошенко и депутатами Верховной Рады. Он отметил, что «буквально две недели назад пришло письмо, что нет в государстве соответствующих средств», но украинские власти обещают деньги все же поискать.

«Если мы не вложим соответствующий финансовый ресурс, то точку невозврата пройдем», — сказал Воронченко и уточнил: «Это рабочие места, это порядка девяти тысяч рабочих рук, это приблизительно 200 предприятий и наши зарубежные партнеры, которые ждут от нас зеленый свет для того, чтобы мы продолжили финансирование».