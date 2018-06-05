В США скончался бывший министр обороны страны

Представители Пентагона сообщили о кончине бывшего министра обороны США Фрэнка Карлуччи.

Некролог опубликован на сайте Пентагона. Экс-глава ведомства скончался на 89-м году жизни.

Действующий министр обороны США Джеймс Мэттис выразил соболезнования в связи со смертью Фрэнка Карлуччи, - сообщает Газета.ру. "Выражаю мои глубочайшие соболезнования в связи с уходом бывшего министра обороны Фрэнка Карлуччи", — заявил Джеймс Мэттис.

Глава Пентагона рассказал, что Карлуччи "служил нации при четырех президентах США, и республиканцах, и демократах, лейтенантом в ВМС, послом в Португалии, замдиректора ЦРУ и в некоторых других должностях в Пентагоне перед тем, как стал министром обороны в 1987 году. Мэттис отметил, что Карлуччи возглавил оборонное ведомство США в тот момент, когда близился конец холодной войны.