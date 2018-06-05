Пушков ответил на угрозу экс-президента Эстонии о возможном захвате Петербурга
5 июня 2018, 07:31 [ «Аргументы Недели» ]
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков высказался по поводу заявления бывшего президента Эстонии Тоомаса Ильвеса о том, что Россия может лишиться таких крупных городов как Санкт-Петербург, Томск и Омск.
Российский политик прокомментирвал заявление эстонского политика, отметив, что "экс-глава Эстонии Ильвес развеселил". "Ему впору выступать в КВН или в таллинском варьете. Его фантазии на тему потери Россией Омска, Томска и даже Петербурга вызывают лишь улыбку. Мы их Гитлеру не отдали, а уж Ильвесу..", - написал Пушков в Твиттер.
Как заявил Пушков, "на Эстонию никто нападет" и посоветовал Ильвесу успокоиться: "Пусть успокоится, скушает твикс".
Ранее заявление Ильвеса прокомментировали депутаты Госдумы Виталий Милонов и Антон Морозов.
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