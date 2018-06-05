В Верховной раде Украины похвастались засухой в Крыму
5 июня 2018, 07:16 [ «Аргументы Недели» ]
Депутат Верховной рады Украины, один из лидеров запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа" Мустафа Джемилев заявил, что засуха в Республике Крым – это дело рук украинцев.
По словам политика, на полуострове действительно возникли серьезные проблемы после того, как Украина перекрыла Северо-Крымский канал. Более того, Джемилев подчеркнул, что в Крыму уже "вообще нет сельского хозяйства", передает РИА "Новости".
Украинский депутат также добавил, что официальный Киев не намерен обсуждать с российскими властями вопросы водоснабжения и пообещал, что если подача воды на территорию полуострова восстановится, украинское руководство ее снова перекроет.
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