В Верховной раде Украины похвастались засухой в Крыму‍

Депутат Верховной рады Украины, один из лидеров запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа" Мустафа Джемилев заявил, что засуха в Республике Крым – это дело рук украинцев.

По словам политика, на полуострове действительно возникли серьезные проблемы после того, как Украина перекрыла Северо-Крымский канал. Более того, Джемилев подчеркнул, что в Крыму уже "вообще нет сельского хозяйства", передает РИА "Новости".

Украинский депутат также добавил, что официальный Киев не намерен обсуждать с российскими властями вопросы водоснабжения и пообещал, что если подача воды на территорию полуострова восстановится, украинское руководство ее снова перекроет.