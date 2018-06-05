Билл Клинтон сообщил, почему его привели в ярость Россия и Трамп
5 июня 2018, 07:05 [ «Аргументы Недели» ]
Экс-президент Соединенных Штатов Америки Билл Клинтон рассказал, что испытывает ярость по отношению к Российской Федерации. Политик поделился информацией, которая в свое время разозлила его.
Клинтон признался, что буквально рвал и метал, когда узнал о приписываемых России попытках вмешательства в выборы американского лидера. Как сообщает портал "Экономика сегодня", обычно бывший президент США реагирует на скандалы менее эмоционально.
Политик полагает, что российская сторона также вмешивалась в политические процессы в Германии, Франции и Нидерландах. Кроме того, в интервью изданию Le Parisien Клинтон отметил, что его злит также позиция действующего американского президента Дональда Трампа по климату.
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