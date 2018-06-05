Дороги в Зимбабве оказались на уровне российских

Недавно стал известен рейтинг качества дорог разных стран мира за 2017-2018 годы. Россия заняла 113 место, обогнав такие страны как Зимбабве и Казахстан. Хуже всех дороги в Мавритании.

По-настоящему хороших дорог, как например, платные магистрали, раз-два и обчелся. На всю страну буквально 2-3 тысячи километров современных дорог. Все остальные только по названию дороги. То есть это просто асфальтированные или даже не асфальтированные направления, отмечает НСН слова экспертов.

Автоэксперт обратил внимание на многогранность проблемы с дорогами. И есть две основные проблемы, которые мешают сделать хоть какой-то заметный рывок в улучшении ситуации в дорожной инфраструктуре. Во-первых, это нерешенный земельный вопрос. Второе направление — это устаревшие ГОСТы. Они во многих случаях были введены еще в 60-х годах.

ГОСТы разрабатывались под неинтенсивный трафик. Поэтому построить современные дороги просто невозможно, иначе могут посадить. Дороги делают по старым технологиям, которые являются недолговечными. В результате колоссально вырастают затраты на содержание этих дорог. А ямочный ремонт, который точно невозможно просчитать — это отдельный большой бизнес.

При этом уже сегодня существуют схемы, по которым строители пытаются обойти ГОСТы. Эксперт предположил, что благодаря приходу в Минтранс команды из Федерального дорожного агентства, дела с дорогами в России могут пойти лучше.

Напомним, что в 2017 году на ремонт дорог было выделено 65 млрд рублей. На эти деньги было отремонтировано свыше пяти тысяч километров дорожного покрытия.