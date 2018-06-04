Командующий ВМС Украины признал провал строительства флота

Программа строительства корветов проекта 58250 для флота Украины, о возобновлении которой было объявлено в 2017 году, остается без финансирования, что скоро грозит коллапсом всей отрасли военного кораблестроения.

Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко заявил, что флоту нужны 52 млн долларов. Если их не дадут, "пройдем точку невозврата". "Мужи государственные подписывают постановления, но средства считают после того, как подписали. Буквально две недели назад пришло письмо, что нет в государстве средств соответствующих", - заявил командующий ВМС, передает ТАСС. Он уже обсуждал эту проблему с Петром Порошенко и депутатами Рады.