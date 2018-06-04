Клинтон не собирается извиняться перед Моникой Левински

Экс-президент США Билл Клинтон в интервью телеканалу NBC сообщил, что не будет приносить личные извинения бывшей стажерке Белого дома Монике Левински. Он добавил, что не раз говорил публично, что ему "очень жаль".

Билл Клинтон считает, что СМИ при освещении произошедшего 20 лет назад скандала были пристрастны, специально "пренебрегая фактами". Он уверен, что повел себя правильно в 1998 году, когда пытался не допустить импичмента.

Напомним, Билл Клинтон в свой второй президентский срок чуть не лишился поста после обнародования информации о его сексуальной связи с сотрудницей Белого дома Моникой Левински.