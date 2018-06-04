Милонов высказался по угрозе России экс-главой Эстонии потерей Петербурга

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал высказывание бывшего президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса о том, что Россия может лишиться ряда крупных городов, в том числе Петербурга, Томска и Омска, если решит напасть на Эстонию.

По словам Милонова, Эстонии нечего опасаться и даже можно отказаться от армии, так как это прибалтийское государство граничит с Россией - передает радиостанция "Говорит Москва".

"Россия является гарантией безопасности Эстонии. Россия - это большой и мудрый миротворец... Когда рядом такие большие друзья, как Россия, Эстонии армия не нужна, потому что она будет меньше, чем любой гарнизон российский", - сказал депутат.

Милонов отметил, что Россия может позаботиться, чтобы никто, сомалийские пираты или косовские террористы, не напали на соседнюю страну Эстонию.

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов ранее заявил, что никакой возможной агрессии России против прибалтийских государств никогда не было: "Мы их защищали, освободили от фашизма в своё время. Россия всегда была благодетелем..."