Появились кадры массового бегства сирийцев от исламистов под охраной военных РФ
4 июня 2018, 18:35 [ «Аргументы Недели» ]
В интернете опубликовано видео, на котором запечатлено бегство мирных сирийцев от исламистов, контролирующих территории в провинции Идлиб. Ролик оказался в распоряжении отечественных интернет-СМИ.
Как пишет «Русская весна», между населенными пунктами Тель-Султан и Абу-Духур некоторое время назад был организован гуманитарный коридор. На данный момент известно, что им воспользовались тысячи человек. Их охрану обеспечивают военная полиция РФ и сирийские спецслужбы.
Ранее СМИ распространили информацию о том, что коалиция, возглавляемая Соединенными Штатами, нанесла новый удар по Сирии. Согласно этим сведениям, в результате авианалета погибли мирные жители.
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