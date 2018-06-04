Появились кадры массового бегства сирийцев от исламистов под охраной военных РФ

В интернете опубликовано видео, на котором запечатлено бегство мирных сирийцев от исламистов, контролирующих территории в провинции Идлиб. Ролик оказался в распоряжении отечественных интернет-СМИ.

Как пишет «Русская весна», между населенными пунктами Тель-Султан и Абу-Духур некоторое время назад был организован гуманитарный коридор. На данный момент известно, что им воспользовались тысячи человек. Их охрану обеспечивают военная полиция РФ и сирийские спецслужбы.

Ранее СМИ распространили информацию о том, что коалиция, возглавляемая Соединенными Штатами, нанесла новый удар по Сирии. Согласно этим сведениям, в результате авианалета погибли мирные жители.