ВСУ закрыли участки Азовского моря в районе Мариуполя

Вооруженные силы Украины закрыли на все лето три участка Азовского моря в районе Мариуполя. Начальник пресс-центра ВМС Олег Чалик рассказал, что участки Азовского моря около Мариуполя закрыты до 1 сентября для проведения мероприятий по боевой подготовке украинских военнослужащих.

В ВСУ прокомментировали полет украинского штурмовика Су-25 над пляжем

Чалик уточнил, что в зону ограничения попало побережье около населенных пунктов Широкино и Мелекино, находящихся непосредственно у линии соприкосновения в Донбассе, а также Белосарайская коса и участок к востоку от Бердянска. По его словам, теперь перед непосредственным выполнением определенных этапов учения, например стрельб, организовывается группа, которая проверяет район и закрывает его полностью.

Напомним, жители Мариуполя в соцсетях опубликовали видео, на котором запечатлен пролет над пляжем на бреющей высоте украинских военных самолетов. В ВСУ заявили, что полет штурмовика Су-25 над пляжем Кирилловки был связан с учениями, которые проходили в том регионе. Летчики учились противодействовать противнику на условно ограниченных высотах.