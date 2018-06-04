Ракета-носитель Falcon-9 стартовала с космодрома в США

Сегодня в США стартовала ракета-носитель Falcon-9 на мысе Канаверал во Флориде. Ракета вывела на орбиту мощный телекоммуникационный спутник SES-12.

Спутник SES-12 сменит на геостационарной орбите спутник NSS-6, запущенный в 2002 году и обеспечит более высокое качество телевизионного сигнала и интернета в домах по всему Азиатско-Тихоокеанскому региону и на территории Ближнего Востока.

56-й по счёту старт ракеты состоялся на четыре дня позже запланированного из-за дополнительной проверки второй ступени Falcon 9. Как передает ОТР, первая ступень ракеты-носителя ранее уже использовалась для запусков.

Спутник SES-12, принадлежащий люксембургской телекоммуникационной компании SES, был разработан компанией Airbus Defence and Space. Аппарат весит около 5,4 тонны и оснащен двигателем SPT-140D, выпущенным российским ОКБ "Факел", уточняет kp.ru.