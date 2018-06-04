Украина будет "задавливать" Россию не количеством солдат, а качественным "крутым оружием", заявил глава концерна "Укроборонпром" Павел Букин. Он сообщил, что на Украине проводятся испытания крылатой ракеты.

Как отметил Букин, украинские конструкторы отдают приоритет созданию видов вооружения, которые могли бы нанести противнику максимальный урон за минимальное время, передает РИА Новости.

Подробностей об испытании ракеты Букин не сообщил. Рассказал только, что она может менять направление в воздухе и при этом обладать большой поражающей силой. Данная ракета "сложно фиксируется" объектами противовоздушной обороны.