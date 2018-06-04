В Госдуме ответили на угрозу Эстонии лишить Россию Петербурга

Депутат Госдумы Антон Морозов высказался о заявлении бывшего эстонского президента Тоомаса Хендрика Ильвеса о том, что Россия может лишиться ряда крупных городов, в том числе Петербурга и Омска, если решит напасть на Эстонию.

Эстония угрожает России потерей Санкт-Петербурга

Член комитета Государственной думы по международным делам Антон Морозов заявил, что никакой возможной агрессии России против прибалтийских государств никогда не было. "Мы их защищали, освободили от фашизма в своё время. Россия всегда была благодетелем; помогали развиваться промышленности, сколько было вложено денег и сил в советские времена", - сказал депутат.

По словам Морозова, никакая Эстония, никакие прибалтийские государства не в силах угрожать России, и тем более подобные высказывания вызывают возмущение и недоумение, - передает RT.

Тоомас Хендрик Ильвес уверен, что от военной угрозы со стороны России Эстонию защищается членство в НАТО. По его словам, Россия вот уже 27 лет продолжает кампанию по дискредитации Эстонии.