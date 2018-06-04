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В Госдуме ответили на угрозу Эстонии лишить Россию Петербурга
4 июня 2018, 17:44 [ «Аргументы Недели» ]
Депутат Госдумы Антон Морозов высказался о заявлении бывшего эстонского президента Тоомаса Хендрика Ильвеса о том, что Россия может лишиться ряда крупных городов, в том числе Петербурга и Омска, если решит напасть на Эстонию.
Член комитета Государственной думы по международным делам Антон Морозов заявил, что никакой возможной агрессии России против прибалтийских государств никогда не было. "Мы их защищали, освободили от фашизма в своё время. Россия всегда была благодетелем; помогали развиваться промышленности, сколько было вложено денег и сил в советские времена", - сказал депутат.
По словам Морозова, никакая Эстония, никакие прибалтийские государства не в силах угрожать России, и тем более подобные высказывания вызывают возмущение и недоумение, - передает RT.
Тоомас Хендрик Ильвес уверен, что от военной угрозы со стороны России Эстонию защищается членство в НАТО. По его словам, Россия вот уже 27 лет продолжает кампанию по дискредитации Эстонии.
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