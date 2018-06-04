ЛНР предупредила наблюдателей ОБСЕ о готовящихся провокациях ВСУ

Украинские военнослужащие планируют провести несколько провокаций с использованием символики Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ для дискредитации ее представителей.

Об этом сегодня журналистам сообщил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной ЛНР подполковник Андрей Марочко. На линии военного соприкосновения будут работать несколько группировок, которые будут двигаться на автомобилях Toyota Land Cruiser белого цвета. На этих машинах будут размещены символы ОБСЕ.

По сведениям Марочко, в настоящий момент готовятся ряд мероприятий, которые якобы направлены на дискредитацию представителей миссии.

Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие, принимающие участие в силовой операции Киева на востоке страны, провели акцию по запугиванию наблюдателей ОБСЕ, находящихся в зоне конфликта. Об этом говорится в заявлении ДНР.