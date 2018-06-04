Англичане угрожают арестовать Абрамовича, если он прилетит в Лондон

Английское правительство закусило удила – британские СМИ заявили, что в случае прибытия Романа Абрамовича в Лондон, он будет подвергнут незамедлительному аресту. Влиятельная газета The Times утверждает, что это произойдёт в случае, если российский олигарх «попытается воспользоваться своим израильским паспортом для регулярных поездок в Британию». Причём Абрамовича ожидает депортация, если он прибудет в любой аэропорт Соединенного Королевства.

Таким образом, англичане дали понять Роману Абрамовичу, что ему запрещён въезд в страну хоть с российским, хоть с израильским паспортом. Конечно, с паспортом Израиля он имеет право въехать в Британию без визы. Соглашение между этой страной и Великобританией позволяет ему проводить на «острове» шесть месяцев подряд в статусе бизнес-визитера. Но недавно англичане изменили правила иммиграционной службы – теперь они лимитируют количество повторных приездов.

Министерство внутренних дел объяснило английской прессе, как будут применяться нововведения, которые, похоже, придумали только для того, чтобы осложнить жизнь российским нуворишам. В одном из параграфов нового закона говорится, что бизнес-визитёры «не имеют права подолгу жить в Соединенном Королевстве, используя частые и последовательные визиты». Причём уже объявлено, что за тем, как будет соблюдать это правило Абрамович, станет «внимательно и усердно наблюдать Министерство внутренних дел».

В итоге, как только он появится в любом аэропорту Великобритании, пограничники изучат историю его поездок и сделают вывод, что он вернулся слишком быстро. Тут уж как говорится, ори не ори: олигарха задержат и вернут в пункт отправления. Причём особо подчеркивается, что право на обжалование такого решения он получит только после выезда из страны. Видимо, Роман Абрамович уже предупреждён о своей грядущей судьбе на земле Англии – он принял решение заморозить дальнейшие инвестиции в футбольный клуб «Челси». По некоторым данным, он уже выставил его на продажу.