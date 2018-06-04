Названа астрономическая сумма трат британской полиции из-за инцидента в Солсбери

В понедельник стала известна сумма трат британской полиции в связи с отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Происшествие случилось 4 марта текущего года.

Финансовые затраты британской полиции, согласно последней информации, достигли 7,5 миллионов фунтов или 10 миллионов долларов.

Как отмечает вещательная корпорация Би-би-си, ссылаясь на комиссара полиции по борьбе с преступностью в графстве Уилтшир Ангуса Макферсона, в расследовании "дела Скрипалей" принимали участие члены сорока британских структур. Более того, не исключено, что потребуются новые расходы.