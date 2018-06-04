Работа Донецкой фильтровальной станции может остановиться из-за обстрелов

Сегодня стало известно, что работа Донецкой фильтровальной станции может прекратиться из-за обстрелов. Она обеспечивает водой не менее 400 тысяч людей в Донецке, Авдеевке, Ясиноватой и других населенных пунктах.

Ранее работа фильтровальной станции уже приостанавливалась из-за обстрелов. Вчера и сегодня ночью она вновь оказалась в зоне боевых действий. Специалисты впоследствии осмотрели территорию и обнаружили разорвавшиеся снаряды неподалеку от административного корпуса и здания гаража, передает РИА "Новости".

В пресс-службе данного предприятия также отметили, что на прошлой неделе ситуация в районе обострилась, вследствие чего персонал не мог произвести пересменку и находился на своих рабочих местах в течение 48 часов.