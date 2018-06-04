Работа Донецкой фильтровальной станции может остановиться из-за обстрелов
4 июня 2018, 13:32 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня стало известно, что работа Донецкой фильтровальной станции может прекратиться из-за обстрелов. Она обеспечивает водой не менее 400 тысяч людей в Донецке, Авдеевке, Ясиноватой и других населенных пунктах.
Ранее работа фильтровальной станции уже приостанавливалась из-за обстрелов. Вчера и сегодня ночью она вновь оказалась в зоне боевых действий. Специалисты впоследствии осмотрели территорию и обнаружили разорвавшиеся снаряды неподалеку от административного корпуса и здания гаража, передает РИА "Новости".
В пресс-службе данного предприятия также отметили, что на прошлой неделе ситуация в районе обострилась, вследствие чего персонал не мог произвести пересменку и находился на своих рабочих местах в течение 48 часов.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес