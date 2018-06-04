Луганские ополченцы приготовились к отражению удара армии Украины перед ЧМ-2018

Вооруженные силы Луганской народной республики подготовили военную технику для отражения агрессии Киева, которая может произойти в ближайшие две недели. Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР.

Как заявил спикер силового ведомства Андрей Марочко, которого процитировало информационное агентство «Новороссия», техника готова к боевому применению. По словам Марочко, в Луганске ожидают новых провокаций противника в преддверии чемпионата мира по футболу, который стартует в России 14 июня.

Ранее о том, что украинские военные могут перейти в наступление перед турниром или во время его проведения, в разговоре с журналистами предупредил бывший глава правительства ДНР Александр Бородай. Согласно его прогнозу, киевские силовики попытаются взять под свой контроль имеющее стратегическое значение село Желобок. Дальнейшее развитие событий, по словам Бородая, будет зависеть от степени успешности операции военных по захвату данного населенного пункта.