Мелания Трамп сегодня впервые за 24 дня покажется на публике
4 июня 2018, 09:29 [ «Аргументы Недели» ]
Супруга американского президента Дональда Трампа Мелания планирует в понедельник, 4 июня, появиться на публике. Отметим, что первая леди США не попадала в объективы камер и фотоаппаратов уже 24 дня.
Согласно последней информации, Мелания Трамп сегодня посетит официальное мероприятие, которое состоится в Белом доме, передает "Экономика сегодня". Отмечается, что в резиденции президента Соединенных Штатов пройдет вечер в честь НКО Gold Star Families.
Ранее сообщалось, что супруга Дональда Трампа перенесла операцию на почках, однако столь долгое отсутствие Мелании на публике навело журналистов на мысли о том, что у первой леди более серьезные проблемы со здоровьем. Многие предположили, что бывшая модель и вовсе сделала пластическую операцию.
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