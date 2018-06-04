Сегодня стало известно, что Республика Корея и США не намерены отменять совместные военные учения. Подчеркивается, однако, что доступ к информации о тренировочных маневрах будет максимально ограничен.

Официальный представитель южнокорейского министерства обороны Ли Чжин У подчеркнул, что не следует вызывать излишнее раздражение КНДР, власти которой согласились свернуть свою ядерную программу, передает РИА "Новости".

Подчеркивается, что учения Южной Кореи и США пройдут в нормальном режиме по плану, который был составлен заранее. Ли Чжин У, отвечая на вопрос журналистов о том, могут ли быть отменены маневры Ulchi Freedom Guardian, заявил, что подобный вариант даже не обсуждается.