В Киеве рассказали об организуемой Россией «ловушке» для Украины

Российская Федерация в настоящее время занята организацией «ловушки» для Украины. С таким заявлением на своей странице в социальной сети Facebook выступил представитель правительства соседнего государства Георгий Тука.

Под «ловушкой» чиновник подразумевает призыв Москвы к прямым переговорам между Киевом и народными республиками Донбасса. Тука предрек, что в случае согласия Украины на диалог с ДНР и ЛНР государству придется иметь дело с «марионетками» РФ, которые ничего не решают. Таким образом повторится приднестровский сценарий, написал автора поста.

Власти Украины неоднократно обвиняли Москву в «агрессии» против своей страны и прямой военной помощи противостоящим Киеву ополченцам. Руководство России эти утверждения опровергает.

Ранее в понедельник были приведены данные о «ползучем наступлении», которое осуществляют в «серой зоне» Донбасса Вооруженные силы Украины.