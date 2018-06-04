Обнародованы данные о «ползучем наступлении» ВСУ в «серой зоне» Донбасса
4 июня 2018, 08:10 [ «Аргументы Недели» ]
Вооруженные силы Украины осуществляют «ползучее наступление» в «серой зоне» Донбасса. С соответствующим заявлением выступил Эдуард Басурин, заместитель главы оперативного командования Донецкой народной республики.
Как рассказал Басурин на брифинге для журналистов, видео с которого выложено на YouTube, операция Киева по занятию нейтральной территории обернулась захватом и разграблением домов мирных жителей. Подобные инциденты ранее были зафиксированы в поселке Гладосово и селе Травневое. В данный момент ВСУ, по словам представителя самопровозглашенного государства, реализуют данный сценарий в поселке Южное. Там военные за последние дни спалили девять жилых домов.
Накануне сообщалось, что киевские силовики атаковали из танков Донецк. Кроме того, под огнем ВСУ снова оказался Докучаевск.
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