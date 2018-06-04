Извержение вулкана в Гватемале унесло жизни 25 человек

Утром в понедельник, 4 июня, пришли неутешительные новости из Гватемалы. Согласно последней информации, в результате извержения вулкана Фуэго в стране погибли не менее двадцати пяти человек.

Экстренные службы к настоящему моменту не располагают точными данными о количестве пострадавших, однако известно, что это число достигает нескольких сотен человек, передает портал Gazeta.ru.

Напомним, ранее сообщалось, что сразу в нескольких городах Гватемалы из-за извержения вулкана Фуэго был объявлен "красный" уровень тревоги. В населенных пунктах начались экстренные эвакуации. Кроме того, был закрыт столичный аэропорт Аурора.