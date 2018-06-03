В ВСУ прокомментировали полет украинского штурмовика Су-25 над пляжем

В ВСУ заявили, что полет штурмовика Су-25 над пляжем Кирилловки был связан с учениями, которые проходили в том регионе. Летчики учились противодействовать противнику на условно ограниченных высотах.

Самолет СУ-25 ВВС ВСУ выходил на допустимых законодательством и правилами документов технических полетов высотах. Угрозы жизни и безопасности людей, находившихся на пляже, не было. Об этом заявил представитель пресс-службы ВВС Украины Дмитрий Струтинский. Он добавил, что подобные полеты можно наблюдать на авиашоу за рубежом.

Ранее в сети была опубликована видеозапись, как украинский штурмовик Су-25 пролетел примерно в 10 метрах над пляжем Азовского моря. Военный самолет пролетел на предельно низкой высоте неподалеку от села Кирилловка Запорожской области.