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Киевские силовики атаковали Донецк из танков
3 июня 2018, 23:01 [ «Аргументы Недели» ]
Украинские военнослужащие подвергли обстрелу окраину Донецка. Под огнем силовиков в воскресенье днем оказался поселок Александровка, расположенный на территории столицы ДНР.
Как пишет сайт «Новороссия», снаряды, выпущенные бронетехникой, попали в жилой сектор. В итоге оказались повреждены четыре дома. Согласно информации, имеющейся на данный момент, среди местных жителей погибших и пострадавших нет.
Кроме того, сегодня армия Украины в очередной раз атаковала Докучаевск. Результатом применения гранатометов и стрелкового оружия стало повреждение газопровода и линии электропередачи.
Ранее в воскресенье ополченцы ДНР раскрыли детали боя с украинскими морскими пехотинцами, произошедшего несколько дней назад в районе Мариуполя. Вооруженное столкновение закончилось разгромом пытавшихся проникнуть на территорию республики диверсантов.
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