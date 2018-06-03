Киевские силовики атаковали Донецк из танков

Украинские военнослужащие подвергли обстрелу окраину Донецка. Под огнем силовиков в воскресенье днем оказался поселок Александровка, расположенный на территории столицы ДНР.

Как пишет сайт «Новороссия», снаряды, выпущенные бронетехникой, попали в жилой сектор. В итоге оказались повреждены четыре дома. Согласно информации, имеющейся на данный момент, среди местных жителей погибших и пострадавших нет.

Кроме того, сегодня армия Украины в очередной раз атаковала Докучаевск. Результатом применения гранатометов и стрелкового оружия стало повреждение газопровода и линии электропередачи.

Ранее в воскресенье ополченцы ДНР раскрыли детали боя с украинскими морскими пехотинцами, произошедшего несколько дней назад в районе Мариуполя. Вооруженное столкновение закончилось разгромом пытавшихся проникнуть на территорию республики диверсантов.