Посол Франции в Киеве посетила Донбасс

Посол Франции на Украине Изабель Дюмон посетила территорию Луганской области, сообщил замглавы находящейся под контролем Киева Луганской областной государственной администрации Юрий Клименко. В Раде назвали альтернативу переговорам по Донбассу

Она обсудила с командующим Объединенных сил Сергеем Наевым ход операции украинских военных, обсуждались также проблемы установления мира в регионе. Посла заинтересовало состояние промышленности и аграрного сектора области.