Посол Франции в Киеве посетила Донбасс
3 июня 2018, 22:29 [ «Аргументы Недели» ]
Посол Франции на Украине Изабель Дюмон посетила территорию Луганской области, сообщил замглавы находящейся под контролем Киева Луганской областной государственной администрации Юрий Клименко.
Она обсудила с командующим Объединенных сил Сергеем Наевым ход операции украинских военных, обсуждались также проблемы установления мира в регионе. Посла заинтересовало состояние промышленности и аграрного сектора области.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес