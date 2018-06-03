Выступление украинского спецназа на детском празднике ужаснуло Сеть

Выступление украинского спецназа в Запорожской области, посвященное Дню защиты детей, называлось празднично-развлекательной программой "Страна счастливого детства". Детям показывали приемы рукопашного боя.

В заключение одному из военных "перерезали шею", после чего у него из горла "полилась" бутафорская кровь.

"Перерезание горла со спецэффектами для детей. Вы в своем уме?" — пишут пользователи YouTube, где было размещено видео выступления. "В балаклавах, перерезают горло. Да это ИГИЛ (запрещено в РФ) какой-то", - возмущаются зрители.