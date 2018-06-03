Видео, как рак выбрался из кастрюли с кипятком, оторвав себе клешню

В одной из китайских закусочных рак вылез из кастрюли с кипящей водой, оторвав себе клешню ради спасения. Потом он пробежал по столу, где бедолагу и увидел заказавший его себе на ужин посетитель.

Житель Китая, разместивший видео "побега", позже сообщил, что взял рака себе в качестве домашнего питомца.

Отметим, во время очередной линьки у рака может появиться новая клешня.