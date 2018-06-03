Видео, как рак выбрался из кастрюли с кипятком, оторвав себе клешню
3 июня 2018, 20:53 [ «Аргументы Недели» ]
В одной из китайских закусочных рак вылез из кастрюли с кипящей водой, оторвав себе клешню ради спасения. Потом он пробежал по столу, где бедолагу и увидел заказавший его себе на ужин посетитель.
Житель Китая, разместивший видео "побега", позже сообщил, что взял рака себе в качестве домашнего питомца.
Отметим, во время очередной линьки у рака может появиться новая клешня.
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