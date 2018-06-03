Бойцы ДНР раскрыли на видео детали разгрома украинских морпехов под Мариуполем

Пресс-служба армии Донецкой народной республики распространила видео, в котором раскрываются подробности недавнего боя под городом Мариуполем, закончившегося разгромом двух групп украинских морских пехотинцев.

Вооруженное столкновение, о котором идет речь, произошло в минувший четверг. Как рассказал ополченец с позывным «Индус», диверсанты были обнаружены на минном поле, расположенном на подступах к позициям защитников республики в районе села Коминтерново. Командир подразделения ополченцев дал приказ открыть огонь по противнику из стрелкового оружия. Получив отпор, морпехи отошли под прикрытием минометов на территорию, контролируемую властями Украины.

«Индус» предположил, что киевские силовики понесли большие потери. Согласно информации, ранее опубликованной на сайте ДНР, в результате боя погибли двое украинских военных, еще шесть получили ранения.