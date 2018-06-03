В Прибалтике начались масштабные учения НАТО

В Латвии сегодня стартовали крупные учения военно-политического блока НАТО Saber Strike 2018, маневры будут проходить до 15 июня. В них будет задействовано около трех тысяч военных из 12 стран мира.

В министерстве обороны Латвии отметили, что учения проводятся в целях улучшения сотрудничества союзников по НАТО и региональных партнеров альянса. Впервые в них участвует многонациональный батальон НАТО, который размещен в Латвии. Эти учения являются одними из крупнейших, которые организовывают силы США в Европе, передает ТАСС.

В 2018 году учения Saber Strike проходят в четырех странах - Латвии, Литве, Эстонии и Польше - при участии 18 тысяч военных из 19 стран. Объединенные учения сухопутных и воздушных сил Saber Strike под командованием сил Соединенных Штатов в Европе проводятся ежегодно.